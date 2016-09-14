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Марин Ле Пен заявила о готовности организовать во Франции референдум о выходе из ЕС

Международная панорама
14 сентября, 11:52 UTC+3
Материал из 1 страницы

Марин Ле Пен заявила о готовности организовать во Франции референдум о выходе из ЕС.

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Темы
Выход Великобритании из ЕС
Страны
Франция
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