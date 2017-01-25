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Трамп собирается провести расследование возможных фальсификаций на выборах

Международная панорама
25 января, 15:37 дата обновления: 25 января, 15:55 UTC+3
Американский лидер считает, что он отстал от своей соперницы Хиллари Клинтон по общему числу поданных за него голосов американских избирателей из-за ряда нарушений в ходе голосования
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/Ron Sachs/POOL

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребует провести широкомасштабное расследование возможных фальсификаций на выборах, прошедших в стране 8 ноября. Соответствующее сообщение хозяин Белого дома разместил на своей странице в соцсети Twitter.

"Я потребую провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах, включая (проверку - прим. ТАСС) тех, кто зарегистрировался для голосования одновременно в двух штатах, нелегальных мигрантов, даже тех, кто был зарегистрирован для участия в голосовании, а на самом деле давно умер", - написал Трамп.

Как заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп считает, что он отстал от своей соперницы Хиллари Клинтон по общему числу поданных за него голосов американских избирателей из-за ряда нарушений в ходе голосования.

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По данным телеканала CNN, схожие предположения президент сделал в понедельник на приеме в Белом доме для членов Конгресса, которые были крайне озадачены его заявлениями.

Согласно последним подсчетам, Клинтон, несмотря на поражение на выборах, опередила Трампа по числу проголосовавших за нее избирателей почти на 3 млн голосов. Эти цифры, однако, не имеют решающего значения.

По существующей в США системе, выборы президента не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. На выборах 8 ноября республиканец заручился поддержкой 306 выборщиков при 270 необходимых для победы. 

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