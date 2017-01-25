Избранный президент Гамбии вернется в страну 26 января

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии Адама Барроу вернется на родину в четверг. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.
"Он выезжает завтра", - приводит агентство слова помощника Барроу.
Возвращение политика стало возможным после того, как бывший президент страны Яйя Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов, на которых он потерпел поражение, официально ушел со своего поста и покинул Гамбию, отправившись в Экваториальную Гвинею.
Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако через неделю заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.
Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства африканского региона. 19 января военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу.