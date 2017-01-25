Трамп поручил пересмотреть возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам проработать возможность пересмотра методов допроса подозреваемых в терроризме и возобновления функционирования тайных тюрем ЦРУ за пределами Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавший в ее распоряжение указ главы государства.

По оценке агентства, данный документ также открывает дорогу к отказу от обязательства администрации Барака Обамы закрыть тюрьму на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба).

В конце 2014 года комитет Сената Конгресса США по разведке опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечается, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", применяя различные виды пыток по отношению к пленным боевикам террористической сети "Аль- Каида" и других группировок на секретных объектах в разных странах мира в период между 2002 и 2006 годами.

Общее количество страниц самого доклада, по данным прокуратуры, превышает 6,7 тыс. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как лишение сна, содержание в ограниченных помещениях, унижение. Кроме того, заключенных обливали водой, создавая иллюзию утопления. Имели место также и угрозы сексуального насилия.