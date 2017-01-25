Законопроект о перераспределении полномочий поступит в парламент Казахстана до июля

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Законопроект с поправками, касающимися перераспределения президентских полномочий, не требующих изменения конституции, будет внесен в парламент Казахстана до конца нынешней сессии, то есть до июля. Об этом сообщил в своем специальном обращении, транслируемом республиканскими телеканалами, президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Делегирование полномочий (президентских - прим. ТАСС) можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. В различных законах страны около сорока различных полномочий, которые можно передать правительству или парламенту. Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии", - сказал Назарбаев.

По словам президента, это касается, в частности, передачи части полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. "За эту сферу должны в полном объеме отвечать правительство, министерства и акиматы (местные администрации - прим. ТАСС)", - подчеркнул президент.

"Более сложная задача", по его словам, заключается в том, чтобы сбалансировать полномочия между ветвями власти на конституционном уровне. Данный вопрос Назарбаев распорядился вынести на всеобщее обсуждение.

Парламент Казахстана уходит на каникулы в конце июня.