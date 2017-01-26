В ЕСПЧ продолжают изучать решение КС РФ по делу ЮКОСа, которое не переведено с русского

СТРАСБУРГ, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Решение Конституционного суда (КС) РФ по делу ЮКОСа пока существует только на русском языке, поэтому эксперты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) все еще заняты детальным изучением данного постановления. Об этом заявил в четверг председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

"Мы продолжаем изучать это решение. Пока оно существует только на русском, так что мы продолжаем его исследовать", - сказал он журналистам, воздержавшись от более развернутого комментария.

Вместе с тем Раймонди отметил, что речь идет о постановлении, которое касается событий прошлых лет и "уже ранее обсуждалось". "Я хочу повторить две вещи, которые говорил прежде. Во-первых, действительно, существование механизма, который может поставить под вопрос решение международной инстанции, является источником беспокойства; во-вторых, суд (ЕСПЧ) не несет ответственности за исполнение решений и полностью доверяет Комитету министров (Совета Европы), который ответственен за исполнение решений", - указал он, добавив, что в целом нареканий по сотрудничеству с Россией у ЕСПЧ нет.

Полная готовность к сотрудничеству

Гвидо Раймонди также заявил, что российская сторона выполняет до 95% постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и судебные власти РФ в целом демонстрируют полную готовность к сотрудничеству со Страсбургским судом.

"Об отношениях с Российской Федерацией можно сказать очень много позитивного", - сказал он, комментируя ситуацию с решением Конституционного суда (КС) РФ по делу ЮКОСа.

По оценке Раймонди, у ЕСПЧ "отличные отношения с судебными властями РФ". "Я совершил визит в Россию в конце 2016 года и имел крайне плодотворные переговоры, в частности с председателем Верховного суда господином (Вячеславом) Лебедевым и председателем Конституционного суда господином (Валерием) Зорькиным", - отметил он.

Глава ЕСПЧ положительно отозвался о контактах с российскими коллегами, признав, что с их стороны "имеется большая воля к сотрудничеству с ЕСПЧ и в целом с Советом Европы". "Мы могли констатировать с председателем Лебедевым, что Верховный суд ведет отличную работу по подготовке судей, и мы знаем, что в России существует огромный судейский корпус, который зависит от программ подготовки Верховного суда", - добавил он.

Говоря о статистике, Раймонди сообщил, что российские власти выполняют до 95% решений Страсбургского суда. "В большинстве случаев - до 95% - решения нашего суда в России выполняются должным образом, и это позитивный момент в отношениях России с ЕСПЧ", - отметил он.

Решение КС РФ

КС РФ ранее постановил, что решение ЕСПЧ о выплате компенсации в размере более €1,866 млрд по делу ЮКОСа не может быть исполнено. Как заявил председатель суда Валерий Зорькин, решение ЕСПЧ о выплате компенсации нарушает положение Конституции. По его словам, постановление ЕСПЧ, основанное на интерпретации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не отменяет для РФ приоритет основного закона страны.

В 2014 году ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. ЕСПЧ посчитал необоснованным взыскание с компании в 2000-2001 годах штрафов за налоговые правонарушения, одним из доводов стало истечение трехлетнего срока давности.

Россия должна была предоставить Совету Европы план действий по выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа до 15 июня, однако этого сделано не было. Министерство юстиции обратилось с запросом в КС, который в итоге позволил не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа, озвученное в 2014 году.

Отвечая на вопрос о позиции ЕСПЧ по этому решению, Гвидо Раймонди подчеркнул, что на сегодняшний день эксперты в Страсбурге продолжают изучать текст постановления российского суда. "Мы изучаем это решение, которое существует пока только на русском языке", - сказал он, воздержавшись от более развернутого комментария.