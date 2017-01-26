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Макрон опроверг незаконное использование госсредств на свою предвыборную кампанию

Международная панорама
26 января, 14:17 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Эмманюэль Макрон считается одним из фаворитов предвыборной президентской гонки во Франции
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ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции и бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон опроверг утверждения о незаконном использовании государственных средств на свою предвыборную кампанию.

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Об этом, как сообщает агентство AFP, Макрон сообщил в коммюнике, распространенном его политическим движением "На марше".

Ранее во французских СМИ появились данные о том, что Макрон, в бытность министром экономики, но уже после принятия решения о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, неоднократно проводил в здании министерства встречи с людьми, которые могли быть ему полезны в ходе предстоящей предвыборной кампании. В частности, это утверждают в СМИ и в книге "В аду министерства экономики" французские журналисты Фредерик Сей и Марийон Л`Ур.

Депутат Национального собрания от партии "Республиканцы" Филипп Вижье также ранее утверждал, что движение "На марше" "израсходовало из средств Минэкономики €120 тыс. в своих предвыборных целях".

Ни единого сантима

"Ни единого сантима из бюджета министерства экономики никогда не использовалось движением "На марше". Утверждения о таких тратах являются ни чем иным, как ложью", - говорится в распространенном заявлении.

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Сам Макрон в интервью телеканалу BFM-TV заявил: "Все это совершенно ложные утверждения. Тех, кто будет и в дальнейшем распространять подобные заявления, я буду преследовать через суд. На посту министра я использовал государственные средства строго в соответствии с существующими законами Французской Республики".

Со своей стороны нынешний министр экономики Мишель Сапен заявил в эфире телеканала французского парламента LCP: "Это совершенно нелепые утверждения. Макрон на посту министра применял строго по назначению те представительские средства, на использование которых он имел право".

Эмманюэль Макрон считается одним из фаворитов предвыборной гонки. Целый ряд опросов общественного мнения указывают, что у него есть все шансы выйти во второй тур президентских выборов. Ожидается, что именно к Макрону, выступающему в качестве независимого кандидата, перейдут во втором туре те голоса, которые в первом будут отданы за кандидата Французской социалистической партии.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

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Макрон, Эмманюэль
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Франция
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