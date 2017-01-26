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Суд в ФРГ приговорил к 6 годам заключения 16-летнюю исламистку за атаку на полицейского

Международная панорама
26 января, 15:07 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Девушка марокканского происхождения напала с ножом и ранила полицейского в Ганновере
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БЕРЛИН, 26 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Высший земельный суд в немецком городе Целле (федеральная земля Нижняя Саксония) приговорил сегодня к 6 годам лишения свободы 16-летнюю исламистку за атаку на полицейского. Об этом сообщила представитель инстанции.

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16-летняя девушка марокканского происхождения Сафия С. признана виновной в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и поддержке иностранной террористической группировки. Около года назад она напала с ножом и ранила полицейского в Ганновере. По мнению судей, школьница действовала от имени и по поручению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По данным следствия, ее атака стала первым в Германии нападением, совершенным по указанию ИГ. Девушка призналась в содеянном.

В правоохранительных органах ФРГ отметили, что Сафия С. получала указания от контактного лица из ИГ. Изначально девушка хотела отправиться в Сирию в район, находившийся под контролем группировки, но этим планам помешала ее мать.

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