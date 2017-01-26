Тереза Мэй везет в подарок Дональду Трампу шотландскую чашу доверия

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, направляющаяся с визитом в США, подарит президенту Дональду Трампу реликвию - двуручную "шотландскую чашу доверия". Об этом сообщили журналистам в канцелярии главы британского кабинета.

Подобные гравированные чаши, изготавливавшиеся в Шотландии, всегда рассматривались представителями кланов в качестве символа мира и гостеприимства, служили "непреходящим напоминанием о неиссякающих шотландских ценностях дружбы", пояснили на Даунинг-стрит. Этот подарок, согласно сообщению, отражает надежды Мэй на установление тесных отношений с новым президентом, и наверняка порадует Трампа, имеющего по материнской линии шотландские корни. Мать Трампа - Мэри Маклауд - родом из Шотландии.

В качестве гостинцев для супруги президента Меланьи приготовлены яблочный сок, мармелад, печенье с клюквой и белым шоколадом, сливовое варенье, сделанное из плодов, выращенных на участке в загородной премьерской резиденции Чекерс.

Переговоры Мэй с Трампом состоятся в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече будут обсуждены торговые отношения Лондона и Вашингтона, ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.

Британский премьер станет первым лидером иностранного государства, которого примет Трамп после своего вступления в президентские полномочия.