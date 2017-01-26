МИД Турции продолжит добиваться выдачи бежавших в Грецию военных

АНКАРА, 26 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция продолжит предпринимать дипломатические усилия для выдачи восьми военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке путча 15 июля 2016 года и бежавших в Грецию. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

МИД отметил, что "Греция избегает выполнения минимальных обязательств по борьбе с терроризмом и преступностью" и, "как считается, приняла это решение, исходя из политических мотивов". "Мы продолжим прилагать усилия и использовать все законодательные возможности для выдачи преступников и передачи их суду", - говорится в заявлении. Также отмечается, что Турция может "провести всеобъемлющую оценку того, как данное решение повлияет на сотрудничество между двумя странами в сфере антитеррора и в других общих двусторонних или региональных вопросах".

Внешнеполитическое турецкое ведомство ранее выразило протест по поводу решения греческих властей, отказавшихся выдать Анкаре бежавших турецких военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке путча 15 июля 2016 года. Эта позиция греческих властей, говорится в сообщении МИД Турции, открывает путь к нарушению норм международного законодательства и прав пострадавших (при попытке путча людей - прим.корреспондента), а также к тому, что виновные не будут наказаны. Ведомство указало, что бежавшие офицеры были в числе тех, кто "играл активную роль в попытке путча, в результате которого погибли 248 граждан страны, и покушался на жизнь президента" Турции.

Телеканал HaberTurk 26 января сообщил о том, что суд Стамбула удовлетворил запрос Генпрокуратуры и постановил арестовать восемь турецких офицеров, бежавших в Грецию после попытки путча 15 июля 2016 года.

Ордера на арест были выданы спустя несколько часов после того, как Верховный суд Греции отказался выдать Турции этих военнослужащих. Телеканал сообщает, что данные лица будут внесены в список разыскиваемых Интерполом преступников.

Восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после провала попытки переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Военные отрицают свою причастность к путчу, каждый из них был осужден на два месяца тюремного заключения за незаконное проникновение в страну, хотя суд впоследствии изменил приговор на условный с отсрочкой на три года.