Мэй: новое торговое соглашение с США потребует тщательной проработки

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сотрудничество между США и Великобританией в военной области является одной из прочных основ для заключения нового двустороннего торгового соглашения. Оно потребует тщательной проработки, заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

"Взаимодействие между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в обороне является самым глубоким, широким и продвинутым", - отметила глава правительства. По ее словам, решение Лондона выделить средства на закупку новейших американских истребителей F-35 для британских авианосцев "гарантирует наше присутствие на море и повысит нашу способность проецировать свою военную мощь во всем мире на годы вперед".

Премьер обратила внимание на то, что Великобритания и так является пятым по величине импортером американских товаров и услуг, а на долю США приходится почти пятая часть объема экспорта из королевства.

"Ввиду прочных экономических и торговых связей, общей истории и тесных отношений, я с нетерпением ожидаю переговоров с новой администрацией США о заключении нового торгового соглашения в предстоящие месяцы. Это потребует тщательной проработки, но мы приветствуем вашу открытость к диалогу и надеемся на прогресс с тем, чтобы после выхода из ЕС Великобритания возродилась и стала еще более оснащенной и еще более уверенно занимало положенное ей место в мире", - сказала Мэй.

По ее мнению, заключение торгового соглашения позволит двум государствам "сделать еще один шаг в развитии особых отношений". Премьер назвала альянс США и Великобритании "одной из мощнейших движущих сил во имя прогресса в мире".

Переговоры Мэй с Трампом состоятся в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждены ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.