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"Эр-риядская группа" сирийской оппозиции не примет участия во встрече с Лавровым

Международная панорама
27 января, 9:12 дата обновления: 27 января, 9:36 UTC+3
Встреча главы МИД России и представителей сирийской оппозиции будет посвящена итогам переговоров в Астане
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Представители "эр-риядской группы" сирийской оппозиции (Высший комитет по переговорам) не примут участие во встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая пройдет в пятницу. Об этом ТАСС сообщил лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", представитель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

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"Эр-риядская группа" во встрече не участвует", - сказал он.

Лавров проведет в пятницу встречу с представителями групп сирийской оппозиции, чтобы проинформировать их об итогах переговоров в Астане и обсудить пути дальнейшего урегулирования в Сирии. Как сообщил ранее Джамиль, сирийская оппозиция на этой встрече будет представлена "московской", "каирской", "астанинской" и "хмеймимской" группами (названия по месту их проведения организационных встреч, "астанинская" группа сложилась по итогам встреч в Астане представителей оппозиции в 2015 году). Кроме того, ожидается участие курдской Партии демократического союза.

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