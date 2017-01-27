"Эр-риядская группа" сирийской оппозиции не примет участия во встрече с Лавровым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Представители "эр-риядской группы" сирийской оппозиции (Высший комитет по переговорам) не примут участие во встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая пройдет в пятницу. Об этом ТАСС сообщил лидер "Народного фронта за перемены и освобождение", представитель "московской группы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

"Эр-риядская группа" во встрече не участвует", - сказал он.

Лавров проведет в пятницу встречу с представителями групп сирийской оппозиции, чтобы проинформировать их об итогах переговоров в Астане и обсудить пути дальнейшего урегулирования в Сирии. Как сообщил ранее Джамиль, сирийская оппозиция на этой встрече будет представлена "московской", "каирской", "астанинской" и "хмеймимской" группами (названия по месту их проведения организационных встреч, "астанинская" группа сложилась по итогам встреч в Астане представителей оппозиции в 2015 году). Кроме того, ожидается участие курдской Партии демократического союза.