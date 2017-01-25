Кремль назвал успехом итог переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Кремль считает успешными переговоры по Сирии в Астане и рассчитывает, что они будут содействовать возобновлению женевского переговорного процесса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сам факт встречи сторон в Астане "является позитивным", поэтому эти переговоры в Кремле воспринимают положительно.

"Безусловно, это успех. Безусловно, обеспечена существенная поддержка женевского (переговорного) процесса", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что именно переговоры в Женеве являются "основным руслом для поиска сирийского урегулирования", однако там давно возникли заминки, и в Москве рассчитывают, что итоги встречи в Астане помогут возобновить и контакты в рамках женевского процесса.

По его мнению, жизнеспособность процесса в Астане покажет время. Отвечая на вопрос о возможности развития Астанинского формата по Сирии в будущем, Песков подчеркнул, что это "вопрос целесообразности, которую будет диктовать ситуация".

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23-24 января. В них участвовали единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, представители официального Дамаска, Россия, Иран и Турция (страны-гаранты соглашения о перемирии). Главным их результатом стало принятие итогового коммюнике, предусматривающего создание механизма по контролю за соблюдением перемирия.