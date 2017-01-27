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Time: Горбачев предложил ООН принять резолюцию против ядерной войны

Международная панорама
27 января, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Бывший президент СССР уверен, что сейчас нет более насущной проблемы, чем милитаризация политики и новая гонка вооружений
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Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил принять резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением ядерной войны и высказал мнение, что с подобной инициативой могут выступить крупнейшие ядерные державы - Россия и США. Об этом он написал в статье в американском журнале Time.

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Сегодня нет более насущной проблемы, чем милитаризация политики и новая гонка вооружений, пишет Горбачев. Он заявил, что главный приоритет международного сообщества заключается в том, чтобы остановить эту гонку.

"Я призываю членов Совета Безопасности ООН, органа, который несет первостепенную ответственность за международный мир и безопасность, сделать первый шаг, - подчеркнул бывший президент СССР. - Я предлагаю провести заседание Совета Безопасности ООН на уровне глав государств, чтобы принять резолюцию с заявлением о том, что ядерная война является неприемлемой и что она никогда не должна произойти".

"Я думаю, что инициатива принятия такой резолюции должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина, президентов двух стран, которые обладают 90% мировых ядерных арсеналов и поэтому несут особую ответственность", - считает Михаил Горбачев.

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