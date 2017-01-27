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"5 канал": следователи завершили допрос свидетелей по делу Януковича

Международная панорама
27 января, 16:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в ближайшее время материалы дела будут переданы адвокатам экс-президента
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КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Украинские следователи завершили допрос всех свидетелей по делу о государственной измене, в которой обвиняется экс-президент Виктор Янукович. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"В ближайшее время материалы дела будут переданы адвокатам экс-президента для ознакомления", - заявил он в эфире "5 канала", указав, что последним допрошенным свидетелем был спикер Верховной рады Андрей Парубий, который зимой 2014 года являлся так называемым комендантом "майдана".

Луценко также отметил, что суд над Януковичем планируется начать в марте 2017 года. Генпрокурор полагает, что "подобный судебный процесс позволит конфисковать то имущество, которое было незаконным способом украдено и находится на Украине, либо же уже вывезено за границу". Он также сообщил, что главным доказательством по делу является письмо Януковича якобы с просьбой ввести российские войска на территорию Украины.

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По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, Луценко, апеллируя к письму, утверждает, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентом Украины, однако известно, что еще 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление о так называемом самоустранении главы государства и управление страной взяли на себя другие политики.

Ранее он указывал, что копия этого письма находится в открытом доступе на официальном сайте ООН уже почти три года. Адвокат считает, что дело о госизмене будет крайне интересным, поскольку, кроме анализа письма, суду придется в целом дать оценку политическим действиям лиц, которые в феврале 2014 года взяли на себя управление украинским государством.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс- президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства тогда обвинил Януковича в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении бывшего президента. Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что данное решение было необоснованно.

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