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Трамп вновь заявил о миллионах незаконных голосов на прошедших выборах

Международная панорама
27 января, 17:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам американского президента, речь идет по меньшей мере о трех миллионах голосов
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что ждет итоговых данных от организации True the vote, выпустившей мобильное приложение VoteStand, по фальсификациям на прошедших выборах.

"Жду окончательных данных от VoteStand. Грег Филлипс и его команда говорят, что по меньшей мере три млн голосов были поданы незаконно", - написал Трамп.

Ранее американский лидер объявил о намерении потребовать провести "расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

В итоге Клинтон, согласно официальным отчетам, набрала по стране в целом почти на три млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не возымело. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.

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