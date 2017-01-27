Трамп вновь заявил о миллионах незаконных голосов на прошедших выборах

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что ждет итоговых данных от организации True the vote, выпустившей мобильное приложение VoteStand, по фальсификациям на прошедших выборах.

Look forward to seeing final results of VoteStand. Gregg Phillips and crew say at least 3,000,000 votes were illegal. We must do better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 January 2017

"Жду окончательных данных от VoteStand. Грег Филлипс и его команда говорят, что по меньшей мере три млн голосов были поданы незаконно", - написал Трамп.

Ранее американский лидер объявил о намерении потребовать провести "расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

В итоге Клинтон, согласно официальным отчетам, набрала по стране в целом почти на три млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не возымело. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.