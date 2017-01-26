Демпартия назвала фантазией заявление Трампа о махинациях на выборах

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США назвал "фантазией" утверждения президента страны Дональда Трампа о возможных широкомасштабных махинациях на прошедших всеобщих выборах в США.

"Если уж он станет выбрасывать на ветер средства налогоплательщиков в поисках миллионов фантомных избирателей, то мог бы заодно поискать и снежного человека или лох-несское чудовище", - отметил НКДП в заявлении для печати, выпущенном в среду вечером.

Заодно партийное руководство демократической оппозиции в США выразило мнение, будто Трамп "отвлекает внимание от реального скандала - того, как Россия помогла ему выиграть".

Ранее президент США через сеть микроблогов Twitter сообщил, что потребует "провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

В итоге та, согласно официальным отчетам, собрала в стране в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.

На протяжении всех последних месяцев руководство Демократической партии США, начиная с Клинтон и прежнего президента страны Барака Обамы, пыталось раздуть скандал вокруг домыслов о том, будто Россия с помощью хакерских атак пыталась вмешиваться в предвыборную кампанию прошлого года, выступая на стороне Трампа. И Москва, и сам хозяин Белого дома категорически отвергают подобные инсинуации.

Ранее в среду газета The Hill сообщила, что под эгидой НКДП создается "боевой штаб" для "непрерывной кампании" нажима на новую республиканскую администрацию. Нынешнее заявление НКДП полностью соответствует тем информационно-пропагандистским тезисам, которые предложены этим штабом для дискредитации нового президента США.