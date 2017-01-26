Hill: демократическая партия создает "боевой штаб" для борьбы против Трампа

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Оппозиционная Демократическая партия США создает "боевой штаб" для продолжения политической борьбы против нового президента страны Дональда Трампа и его администрации.

Как сообщила газета The Hill, во главе этого проекта стоит Зак Петканас, который в предвыборном штабе бывшего кандидата от демократов в президенты Хиллари Клинтон отвечал за информационно-пропагандистское "быстрое реагирование" на развитие событий, а под его началом уже собраны "два десятка оперативников".

Цели

Издание напоминает, что исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) Донна Бразил "еще в начале января раскрыла планы создания боевого штаба в надежде на то, что огромный объем информации, собранный кампанией Клинтон, можно будет использовать для противодействия Трампу". А на днях, уже после инаугурации нового президента США, Петканас пояснил The Hill, что речь идет о "непрерывной кампании" нажима на новую администрацию в Вашингтоне.

Согласно публикации, "четыре изначальные цели" нового проекта заключаются в том, чтобы "разоблачать случаи конфликта интересов применительно к Трампу, раскапывать возможные связи с Россией, проверять подноготную формируемой администрации и защищать наследие президента (Барака) Обамы". Имеется в виду предшественник Трампа в Белом доме, при котором, собственно, и начиналась кампания по дискредитации президента-республиканца, в том числе в увязке с домыслами по поводу России.

Люди

Теперь заниматься продолжением этой работы предстоит, по определению издания, "людям, которые живут и дышат оппозицией Трампу". "Примерно два десятка сотрудников боевого штаба работали с НКДП во время кампании 2016 года - либо в лагере Клинтон, либо непосредственно в партийных структурах", - поясняет газета.

В числе этих активистов она называет Адриенн Уотсон, которая была представителем штаба Клинтон, руководителя "цифровых" проектов НКДП Тессу Саймондс, а также Лорен Диллон, отвечавшую в НКДП за "исследовательскую" работу. На языке политтехнологов в США последняя обычно подразумевает сбор компромата на политических оппонентов.

Союзники

The Hill указывает, что Петканас и его люди действуют отнюдь не в одиночку. Демократы, "застигнутые врасплох" победой Трампа, теперь срочно "подтягивают артиллерию" отовсюду, пишет она. В качестве примера приводятся Дэвид Брок с его комитетом политических действий (КПД) "Американский мост" (American Bridge) и создаваемым сетевым информационно-пропагандистским ресурсом "Шерблю" (Shareblue), еще один продемократический "супер- КПД" "Приоритеты США" (Priorities USA), а также вашингтонский либеральный "мозговой трест" "Центр за американский прогресс" (Center for American Progress).

Согласно публикации, Петканас видит задачу своего "боевого штаба" в том, чтобы начать действовать незамедлительно, пока остальные мобилизуются, а в дальнейшем служить для прочих отрядов Демократической партии вспомогательной "базой данных".