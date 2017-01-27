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Новый постпред США при ООН обещает продемонстрировать силу в организации

Международная панорама
27 января, 17:57 дата обновления: 27 января, 18:43 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Никки Хейли пообещала избавиться от всего устаревшего и ненужного в ООН
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© EPA/JUSTIN LANE

ООН, 27 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. США покажут в ООН, чего стоят, продемонстрировав свою силу. Об этом заявила журналистам новый постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли по прибытии в штаб-квартиру ООН.

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"Цель нашей администрации (в Вашингтоне) - показать в ООН, чего мы стоим, и мы сделаем это, продемонстрировав свою силу, заявив о себе. У нас будет поддержка наших союзников, и мы убедимся, что союзники также пользуются нашей поддержкой. Тех же, кто нас не поддерживает, мы будем запоминать, мы будем высказываться прямо и реагировать на это соответствующим образом", - сказала она, направляясь на встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Хейли, до настоящего момента занимавшая пост губернатора штата Южная Каролина, пообещала, что Соединенные Штаты попытаются усовершенствовать ООН и избавятся от всего устаревшего в организации. "Все, что работает, мы улучшим, все, что не работает, мы попытаемся починить, а все, что кажется устаревшим и ненужным, мы ликвидируем", - сказала она. Дипломат не уточнила, что именно она считает архаичным во всемирной организации, которая была основана в 1945 году.

По словам Хейли, ее команда "с ходу взялась за дело". "У США новое представительство при ООН. Вчера мы говорили с сотрудниками (дипмиссии), и вы увидите изменения в том, как мы ведем дела", - подчеркнула она, добавив, что новая американская делегация будет работать не больше, а "умнее".

Вопрос финансирования ООН

На первой встрече с журналистами в штаб-квартире всемирной организации Хейли не стала отвечать ни на какие вопросы. Поблагодарив работников СМИ, она поднялась на 38-й этаж, где вручила верительные грамоты генеральному секретарю ООН.

Самой обсуждаемой темой в ООН остается возможное сокращение финансирования организации со стороны Вашингтона. Как сообщила ранее газета The New York Times, администрация США подготовила проект указа о сокращении "по крайней мере на 40%" ассигнований в бюджет ООН и ее агентств, а также других международных организаций.

На сегодняшний день США покрывают около 22% расходов всемирной организации, регулярный бюджет которой составляет $5,4 млрд. По данным телеканала Fox News, с учетом взносов на проведение миротворческих операций и обязательных и добровольных отчислений в дочерние структуры ООН совокупный вклад страны составляет около $8 млрд в год.

Как заявил 26 января журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш собирается "проработать все эти вопросы" с новой администрацией США. "Я думаю, что мы все сейчас проходим период неопределенности. Вскоре сюда прибудет постоянный представитель (США), генеральный секретарь очень хорошо с ней поговорит, а позднее, я уверен, побеседует также с госсекретарем и другими членами администрации. Мы проработаем все эти вопросы, но мы прекрасно отдаем себе отчет о происходящем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Восходящая звезда" республиканцев

45-летняя Никки Хейли была выдвинута Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США при ООН в ноябре 2016 года. 24 января она была утверждена в должности сенатом Конгресса США. Несмотря на то, что у нее нет опыта в области международных отношений, ее сильной стороной, по мнению Трампа, является умение "сближать людей разных взглядов".

На слушаниях в комитете сената по иностранным делам 18 января Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует занимать решительную позицию по отношению к Москве, но при этом сотрудничать в борьбе с терроризмом. По ее словам, "США могут использовать помощь России в борьбе против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и в борьбе с другими угрозами по всему миру".

Газета The Washington Post назвала Никки Хейли "восходящей звездой" Республиканской партии, а также "ястребом", занимающим жесткую позицию в вопросах внешней политики и обороны.

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