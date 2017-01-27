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ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с государственным визитом в текущем году. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в пятницу по завершении переговоров с американским лидером.
"Я выразила надежду Ее Величества королевы (Елизаветы II), что президент Трамп и первая леди посетят Великобританию позднее в этом году", - отметила Мэй.
"Мне приятно, что он принял это приглашение", - сказала Мэй.
Трамп в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером заявил, что США и Великобританию связывают "военные, финансовые, культурные и политические узы", американцы "уважают суверенитет" британцев и будут сотрудничать с Лондоном.
Он также заверил, что Вашингтон будет "тесно сотрудничать" с главой британского правительства. Американский лидер подчеркнул, что американцы "уважают право (британцев) на самоопределение". "Мы ждем тесного взаимодействия с вами", - заверил Трамп.
Британский премьер стала первым иностранным лидером, которая провела встречу с Трампом, занявшим высший административный пост Соединенных Штатов 20 января. Она поблагодарила американского президента за "столь быстрое приглашение, отметив, что это является свидетельством "специальных отношений, существующих между двумя странами, которые основываются исторических, семейных, дружественных связях и совместных интересов".