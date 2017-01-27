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Трамп даст полномочия министру обороны позволять использование пыток

Международная панорама
27 января, 22:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Решение Джеймса Мэттиса в вопросе использования пыток будет преобладающим для президента США
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп даст министру обороны страны право санкционировать применение пыток, хотя он не считает такие методы необходимыми. О своем решении американский лидер рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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"У нас есть прекрасный генерал, который только что был назначен министром обороны, генерал Джеймс Мэттис. Он публично заявил, что не считает пытки необходимым инструментом", - сказал Трамп. "Я не обязательно согласен с ним, но могу вам сказать, что его решение будет преобладающим, потому что я даю ему эти полномочия", - добавил он.

Трамп отметил, что Мэттис является "экспертом" и очень уважаемым человеком. "Я собираюсь положиться на него", - резюмировал глава государства.

Предшественник Трампа, экс-президент Барак Обама, ранее запретил военным и спецслужбам США применять агрессивные методы допроса, в том числе пытки водой.

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