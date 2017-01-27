Трамп даст полномочия министру обороны позволять использование пыток

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп даст министру обороны страны право санкционировать применение пыток, хотя он не считает такие методы необходимыми. О своем решении американский лидер рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
"У нас есть прекрасный генерал, который только что был назначен министром обороны, генерал Джеймс Мэттис. Он публично заявил, что не считает пытки необходимым инструментом", - сказал Трамп. "Я не обязательно согласен с ним, но могу вам сказать, что его решение будет преобладающим, потому что я даю ему эти полномочия", - добавил он.
Трамп отметил, что Мэттис является "экспертом" и очень уважаемым человеком. "Я собираюсь положиться на него", - резюмировал глава государства.
Предшественник Трампа, экс-президент Барак Обама, ранее запретил военным и спецслужбам США применять агрессивные методы допроса, в том числе пытки водой.