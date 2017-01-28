В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета

Сборная Норвегии сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по гандболуСпорт 28 января, 1:11
Медведева считает, что могла выступить лучше на победном чемпионате ЕвропыСпорт 28 января, 1:02
Трамп подписал указы по ужесточению проверок беженцев и реорганизации ВСМеждународная панорама 28 января, 0:48
Горшков: фигуристка Медведева могла получить и более высокую оценку на ЧЕСпорт 28 января, 0:40
Звездный уик-энд в Национальной хоккейной лиге стартует в Лос-АнджелесеСпорт 28 января, 0:23
Специалисты и власти Пензы выясняют причины крупного коммунального ЧППроисшествия 28 января, 0:05
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордомСпорт 27 января, 23:56
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программСпорт 27 января, 23:42
Зарипов: множество удалений в матче КХЛ с "Динамо" входило в планы "Металлурга"Спорт 27 января, 23:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, чтобы добиться снижения ее стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.
По информации агентства, пересмотр также поможет определить, могут ли истребители F/A-18E/F Super Hornet корпорации Boeing после некоторых усовершенствований стать более эффективной и дешевой альтернативой F-35.
Подобная мера коснется и президентского самолета Air Force One, затраты на строительство которого президент США Дональд Трамп счел слишком высокими.
Ранее Трамп уже обращался к Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35.