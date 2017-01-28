Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США пересмотрят программы выпуска истребителей F-35 и президентского самолета

Международная панорама
28 января, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Ранее Трамп уже обращался к корпорации Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, чтобы добиться снижения ее стоимости. Об этом сообщает агентство Reuters

Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.

По информации агентства, пересмотр также поможет определить, могут ли истребители F/A-18E/F Super Hornet корпорации Boeing после некоторых усовершенствований стать более эффективной и дешевой альтернативой F-35.

Подобная мера коснется и президентского самолета Air Force One, затраты на строительство которого президент США Дональд Трамп счел слишком высокими.

Ранее Трамп уже обращался к Lockheed Martin с требованием снизить стоимость истребителей F-35.

Смотрите также

Fox: Трамп намерен добиться снижения стоимости подводных лодок в США
США впервые разместили свои истребители пятого поколения F-35 за рубежом
СМИ: глава Boeing договорился с Трампом о снижении цены на президентский самолет

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
2
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
3
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
4
Никто не услышит: жестокое "Молчание" Мартина Скорсезе
5
Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию
6
СМИ: спикер Конгресса США поддержал закрепление антироссийских санкций на уровне закона
7
СМИ: Клинтон получила на выборах более 800 тысяч нелегальных голосов
Темы дня
Реклама