Эйро: Франция и Германия обеспокоены рядом решений Трампа

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ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Некоторые решения нового президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство в Париже и Берлине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро по итогам переговоров в Париже с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем.
В частности, подчеркнул Эйро, Франция крайне встревожена ограничениями на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран. "Это решение вызывает у нас исключительное беспокойство. Прием беженцев, которые бегут от войны, является одной из наших обязанностей", - указал министр.
Тревогу вызывают и другие шаги нового американского президента, добавил глава французской дипломатии, не дав развернутого комментария. "Есть еще много других тем, которые нас беспокоят", - заметил Эйро.
За последние дни глава американского государства подписал три указа, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики.