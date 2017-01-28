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Эйро: Франция и Германия обеспокоены рядом решений Трампа

Международная панорама
28 января, 14:45 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Глава французского МИД, в частности, упомянул указ американского лидера об ограничении на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран
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ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Некоторые решения нового президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство в Париже и Берлине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро по итогам переговоров в Париже с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем.

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В частности, подчеркнул Эйро, Франция крайне встревожена ограничениями на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран. "Это решение вызывает у нас исключительное беспокойство. Прием беженцев, которые бегут от войны, является одной из наших обязанностей", - указал министр.

Тревогу вызывают и другие шаги нового американского президента, добавил глава французской дипломатии, не дав развернутого комментария. "Есть еще много других тем, которые нас беспокоят", - заметил Эйро.

За последние дни глава американского государства подписал три указа, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики.

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Персоны
Эйро, Жан-Марк Трамп, Дональд
Страны
США Франция Германия
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