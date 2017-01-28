Экс-премьер Индии: посол Кадакин способствовал дружбе Москвы и нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Известный индийский политик Манмохан Сингх, занимавший пост премьер-министра страны с 2004 по 2014 год, выразил соболезнования в связи с кончиной посла РФ в Индии Александра Кадакина.

"C печальной и несвоевременной кончиной посла Кадакина Индия потеряла великого друга, который неустанно трудился, чтобы способствовать более тесному сотрудничеству и дружбе между народами Индии и России. Мои сердечные соболезнования семье посла Кадакина", - сказал корреспонденту ТАСС Манмохан Сингх, прибывший в субботу в российское посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Десятки дипломатов, политиков, общественных деятелей Индии пришли накануне и в субботу в посольство России, чтобы написать слова соболезнования книге, которая будет открыта до понедельника 30 января включительно с 11:00 (08:30 мск) до 19:00 (16:30 мск). Свою запись в ней также оставил известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, который был лично знаком с Александром Кадакиным и в настоящее время находится в Индии.

Ранее соболезнования по поводу кончины посла России с индийской стороны выразили премьер-министр Нарендра Моди, президент Пранаб Мукерджи, МИД страны, а также ряд политиков и общественных деятелей.

Александр Кадакин, скончавшийся 26 января после непродолжительной болезни, занимал пост посла РФ в Индии с 2009 года. Также он принимал участие участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Кадакин - автор ряда книг и переводов с английского языка и хинди.