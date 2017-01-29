СМИ: Великобритания ответит, если указы Трампа против мигрантов коснутся британцев

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Великобритания примет меры, если введенные президентом США Дональдом Трампом ограничения коснутся подданных Соединенного Королевства, сообщает в воскресенье, 29 января, британская газета The Independent со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит.
"Мы не согласны с таким подходом и не примем его. Мы изучаем новые постановления на предмет того, какие правовые последствия он может иметь, в частности для граждан Великобритании. Если будет иметь место какое-либо влияние на наших граждан, то очевидно, что мы заявим протест правительству США", - приводит газета цитату из документа. При этом отмечается, что "миграционная политика США - дело администрации США".
На этой неделе американский лидер ужесточил порядок приема беженцев.
В пятницу, 27 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с Трампом в Вашингтоне. Британский премьер стала первым иностранным лидером, встретившимся с новым президентом США. Она поблагодарила Трампа за столь быстрое приглашение, отметив, что это является свидетельством "специальных отношений между двумя странами".