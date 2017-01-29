CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики

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НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Демонстрации против ужесточения миграционной политики в США проходят в нескольких американских городах. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Участники протестов требуют отменить подписанный президентом Дональдом Трампом указ, временно запрещающий въезд в США гражданам ряда мусульманских государств. Крупнейшая акция проходит на территории аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В ней принимают участие около тысячи человек.

28 января в этой воздушной гавани были задержаны около 20 лиц, прибывших из мусульманских стран. В число протестующих входят родственники этих людей, которые требуют освобождения находящихся под стражей.

Несколько сотен человек проводят акции протеста в аэропортах в американских городах Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс) и Вашингтон. Некоторые из демонстрантов держат транспаранты с надписями "впустите беженцев", "разрешите въезд тем, у кого есть визы", "позор Трампу" и прочие. Они скандируют лозунг "впустите их".

Официальные представители одной из наиболее влиятельных правозащитных организаций в США - Американского союза защиты гражданских свобод - 28 января подали судебный иск против Трампа от лица двух иракцев, которые были задержаны в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Оба они, как следует из документа, ранее получили официальное разрешение на въезд в США, прибыли в воздушную гавань и были задержаны на основании подписанного президентом указа. Правозащитники заявили, что подадут иски против Трампа и других членов администрации также от имени других мусульман, пострадавших от ужесточения миграционной политики.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики. В частности, 27 января президент США распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.