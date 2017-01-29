Эйро раскритиковал указ Трампа об ужесточении миграционной политики в США

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что страх перед угрозой терроризма не может быть основанием для отказа в размещении беженцам. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Прием беженцев - это долг, который исходит из солидарности. Терроризм не имеет гражданства. Дискриминация не может быть ответом", - приводит агентство слова министра, высказанные им после подписания президентом США Дональдом Трампом ряда указов по миграционной политике.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти пустят на территорию Соединенных Штатов не более 50 тыс. соискателей убежища.