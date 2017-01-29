Более 200 тыс. британцев подписали петицию о недопущении госвизита Трампа в Великобританию

ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более 200 тыс. человек подписали в воскресенье онлайн-петицию о недопущении государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Таким образом теперь данное коллективное прошение, размещенное на сайте парламента Великобритании, должно быть рассмотрена на заседании его нижней палаты - Палаты общин.

Петицию под названием "Не допустить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство" разместил в воскресенье некий Грэм Гест. За несколько часов она набрала 100 тыс. подписей, которые обязывают Палату общин принять на рассмотрение заявленный в ней вопрос.

В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским". "По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа, где также отмечается, что возможная встреча Трампа с британским монархом может "стать позором" для нее.

"Дональд Трамп не должен быть приглашен в Великобританию, когда он оскорбляет наши общие ценности своим позорным запретом для мусульман и выпадом против беженцев и прав женщин. Тереза Мэй огорчит британский народ, если не отложит этот государственный визит и не осудит действия Трампа самыми недвусмысленными словами. Это то, чего Великобритания ждет и заслуживает", - написал лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин на своей странице в социальной сети Facebook, призвав своих сторонников подписать петицию.

27 января во время визита в США британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Трамп посетит Великобританию в текущем году по приглашению королевы Елизаветы II. "Мне приятно, что он принял это приглашение", - сказала Мэй. Формат государственного визита обязательно подразумевает, что наследник престола принимает участие в мероприятиях, связанных с посещением страны главой иностранного государства, иначе речь будет идти о серьезном нарушении протокола. По данным местных СМИ, госвизит американского президента может состояться в июне или в октябре.