Мэй не согласна с иммиграционным указом Дональда Трампа

ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласна с указом президента США Дональда Трампа, предусматривающим введение запрета на въезд граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщила пресс-секретарь главы британского правительства.

"Иммиграционная политика США - это дело правительства Соединенных Штатов, так же как иммиграционная политика в этой стране (Великобритании) должна определяться нашим правительством. Однако мы не согласны с таким подходом", - приводит ее слова агентство Press Association.

"Мы изучаем новый указ, чтобы понять, что он из себя представляет и каковы его юридические последствия, в частности, для подданных Соединенного Королевства", - добавила представитель британского премьера.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.