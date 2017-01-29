Мэй не согласна с иммиграционным указом Дональда Трампа

НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лигиСпорт 29 января, 13:33
Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМСпорт 29 января, 13:28
Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00Происшествия 29 января, 13:12
Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате ЕвропыСпорт 29 января, 12:44
Фильм "Икар" о допинге в России получил премию кинофестиваля SundanceСпорт 29 января, 12:33
Шишкин: воспринял как профессионал решение "Локомотива"Спорт 29 января, 12:25
Шишкин признался, что его привлекает игровая манера ФК "Краснодар"Спорт 29 января, 12:17
ФК "Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"Спорт 29 января, 12:08
Российские хоккеистки разгромили сборную США в стартовом матче на УниверсиадеСпорт 29 января, 11:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласна с указом президента США Дональда Трампа, предусматривающим введение запрета на въезд граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщила пресс-секретарь главы британского правительства.
"Иммиграционная политика США - это дело правительства Соединенных Штатов, так же как иммиграционная политика в этой стране (Великобритании) должна определяться нашим правительством. Однако мы не согласны с таким подходом", - приводит ее слова агентство Press Association.
"Мы изучаем новый указ, чтобы понять, что он из себя представляет и каковы его юридические последствия, в частности, для подданных Соединенного Королевства", - добавила представитель британского премьера.
За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.