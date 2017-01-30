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Более 860 тысяч человек поддержали петицию о недопущении госвизита Трампа в Великобританию

Международная панорама
30 января, 4:01 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Менее чем за сутки коллективная просьба заняла второе место в рейтинге самых резонансных петиций в истории Великобритании
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ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Поддержка онлайн-петиции на сайте британского парламента о недопущении государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство стремительно приближается к достижению миллиона подписей. На данный момент под коллективным прошением подписались более 860 тыс. британцев.

Данная петиция менее чем за сутки стала второй в списке самых резонансных в истории Великобритании. На первом месте по-прежнему находится предложение сторонников евроинтеграции о проведении второго референдума о целесообразности сохранения членства страны в Евросоюзе, получившее поддержку более 4 млн чел.

Петицию под названием "Не допустить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство" разместил ранее некий Грэм Гест. Уже через несколько часов она набрала 100 тыс. подписей, необходимых для формального рассмотрения петиции законодательным органом. Число ее сторонников продолжает стремительно расти. При этом самыми активными являются жители Лондона, Брайтона, Бристоля, графств Кембриджшир и Оксфордшир, а также Эдинбурга.

В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским". "По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа, где также отмечается, что возможная встреча Трампа с британским монархом может "стать позором".

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

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