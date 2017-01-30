СМИ: напавшие на мечеть в Квебек-Сити были в масках и кричали "Аллах Акбар"

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Расстрелявшие прихожан мечети в Квебек-Сити были в масках и кричали "Аллах Акбар". Об этом в воскресенье сообщила радиостанция CBC.

"Мне показалось, что у них квебекский акцент. Они открыли стрельбу и кричали "Аллаху Акбар". Пули поражали молившихся людей, одна из них пролетела у меня над головой", - рассказал радиостанции на условиях анонимности один из свидетелей случившегося. По его словам, нападавших было двое и они были в масках.

Глава мечети, которая известна, как Исламский культурный центр, Мохамед Янгуи заявил журналистам, что в результате нападения погибли пять прихожан. Всего в этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек. В полиции пока не сообщают о количестве жертв и пострадавших, но подтверждают, что "есть погибшие и раненые". На данный момент стражи порядка заявили, что задержали двух нападавших, а также, что у них мог быть третий сообщник.

Ранее телеканал CBC сообщил, что в июне 2016 года во время священного для мусульман месяца рамадан кто-то подбросил ко входу в эту мечеть свиную голову. Тогда злоумышленников найти не удалось.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "трусливым нападением".