В США хакеры взломали аккаунты CNN в соцсети Facebook

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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Хакерская группа OurMine взломала несколько аккаунтов телекомпании CNN в социальной сети Facebook. Об этом сообщил портал Mashable.
По его данным, кибератакам подверглись основная страница телекомпании, а также страницы телеканала CNN International и CNN Politics. Во всех трех случаях хакеры разместили на месте оригинальной символики свой логотип и опубликовали сообщение: "Привет, это Ourmine, мы просто тестируем вашу безопасность. Для подробной информации свяжитесь с нами". К сообщению также прилагался адрес электронной почты хакеров и ссылка на их сайт.
Издание отмечает, что страницы компании в других сервисах, таких как Instagram и Twitter, взлому не подвергались. Сама CNN пока не прокомментировала эту информацию.
Ранее в прессе появлялись сообщения о взломе хакерской группировкой Ourmine аккаунтов американской газеты The New York Times, Фонда дикой природы (WWF) и компании Sony Music Entertainment в Twitter.