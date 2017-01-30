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В США хакеры взломали аккаунты CNN в соцсети Facebook

Международная панорама
30 января, 12:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС
Хакеры разместили на месте оригинальной символики свой логотип и опубликовали сообщение: "Привет, это Ourmine, мы просто тестируем вашу безопасность. Для подробной информации свяжитесь с нами"
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© Скриншот со страницы CNN в Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Хакерская группа OurMine  взломала несколько аккаунтов телекомпании CNN в социальной сети Facebook. Об этом сообщил портал Mashable.

По его данным, кибератакам подверглись основная страница телекомпании, а также страницы телеканала CNN International и CNN Politics. Во всех трех случаях хакеры разместили на месте оригинальной символики свой логотип и опубликовали сообщение: "Привет, это Ourmine, мы просто тестируем вашу безопасность. Для подробной информации свяжитесь с нами". К сообщению также прилагался адрес электронной почты хакеров и ссылка на их сайт.

Издание отмечает, что страницы компании в других сервисах, таких как Instagram и Twitter, взлому не подвергались. Сама CNN пока не прокомментировала эту информацию.

Ранее в прессе появлялись сообщения о взломе хакерской группировкой Ourmine аккаунтов американской газеты The New York Times, Фонда дикой природы (WWF) и компании Sony Music Entertainment в Twitter.

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