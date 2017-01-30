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МИД Польши не знает, к какой стране принадлежит атаковавшая ведомство группа хакеров

Международная панорама
30 января, 14:57 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
По данным ведомства, в атаке подозревается группа "APT28"
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ВАРШАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши подтвердило информацию о хакерской атаке, которой подверглось ведомство, подчеркнув, что в министерстве не располагают данными о том, с каким государством связаны исполнители этой атаки. Об этом корр. ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы подтверждаем информацию о кибератаке на МИД. Мы подозреваем группу "APT28" (государственная принадлежность неизвестна)", - отмечается в комментарии ведомства, полученном в ответ на запрос ТАСС в связи с публикацией в польской газете Rzeczpospolita.

Издание утверждало, что хакеры якобы связаны с российской разведкой.

По информации газеты, в декабре несколько работников МИД получили электронное письмо, якобы содержавшее обращение генсека НАТО после встречи Совета Россия - НАТО. После открытия вложения к данному письму начиналась установка вирусных программ, позволяющих украсть данные с компьютера, информировало издание. Службе безопасности польского правительства удалось обнаружить попытку взлома и не допустить утечки информации.

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