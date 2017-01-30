Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Европе анализируют запрет США на въезд граждан ряда мусульманских стран

Международная панорама
30 января, 15:25 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Брюссель сделает все возможное, чтобы не допустить дискриминацию граждан, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас
Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз анализирует запрет США на въезд в страну граждан ряда государств. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

Галерея
8 фото
© AP Photo/Alex Brandon

Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома

"Мы анализируем это решение относительно того, повлияет ли оно на граждан ЕС. Пока это не понятно", - сказал он.

По словам представителя ЕК, Брюссель сделает все возможное, чтобы не допустить дискриминацию граждан. "ЕС не будет дискриминировать беженцев по национальности, расе или религии. Это касается не только беженцев, но и нашей политики в других сферах. Еврокомиссия и председатель (ЕК Жан-Клод) Юнкер постоянно подчеркивали этот принцип", - отметил Схинас.

Вместе с тем, комментируя вопрос об отношениях с США, чиновник сказал: "Ответ - да, США до сих пор остаются стратегическим партнером ЕС".

Согласно указу президента США от 27 января 2017 года, выдача виз иностранцам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена была приостановлена до дальнейшего распоряжения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
Бельгия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
СК возбудил дело из-за незаконного содержания людей в реабилитационных центрах Башкирии
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
Темы дня
Реклама