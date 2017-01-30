СМИ: при нападении на мечеть в Квебек-Сити пострадали 18 человек

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Шесть человек погибли и 18 получили ранения в результате нападения на мечеть в канадском Квебек-Сити в воскресенье. Об этом сегодня сообщил телеканал CBC.

По его данным, шесть человек находятся в больнице в критическом состоянии, 12 прихожан мечети получили незначительные ранения. Полиция пока не разглашает информацию о погибших и раненых, ссылаясь на продолжение следствия. Ранее стражи порядка подтвердили информацию о двух задержанных, не раскрывая их личности.

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".