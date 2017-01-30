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СМИ: при нападении на мечеть в Квебек-Сити пострадали 18 человек

Международная панорама
30 января, 16:30 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Состояние шести человек оценивается как критическое, еще 12 прихожан получили незначительные ранения
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© EPA/ANDRE PICHETTE

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Шесть человек погибли и 18 получили ранения в результате нападения на мечеть в канадском Квебек-Сити в воскресенье. Об этом сегодня сообщил телеканал CBC.

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По его данным, шесть человек находятся в больнице в критическом состоянии, 12 прихожан мечети получили незначительные ранения. Полиция пока не разглашает информацию о погибших и раненых, ссылаясь на продолжение следствия. Ранее стражи порядка подтвердили информацию о двух задержанных, не раскрывая их личности.

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".

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