Меркель: ситуация на линии контакта в Донбассе вызывает серьезные опасения

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БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе вызывает серьезные опасения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко.
"В последние часы мы узнали, что перемирия не существует, что есть убитые солдаты. Обстановка на линии огня вызывает серьезные опасения", - отметила она.