Меркель: ситуация на линии контакта в Донбассе вызывает серьезные опасения

БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе вызывает серьезные опасения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко.

"В последние часы мы узнали, что перемирия не существует, что есть убитые солдаты. Обстановка на линии огня вызывает серьезные опасения", - отметила она.