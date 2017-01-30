Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: ситуация на линии контакта в Донбассе вызывает серьезные опасения

Международная панорама
30 января, 16:49 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко канцлер ФРГ узнала о том, что "перемирия не существует, что есть убитые солдаты"
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе вызывает серьезные опасения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко.

"В последние часы мы узнали, что перемирия не существует, что есть убитые солдаты. Обстановка на линии огня вызывает серьезные опасения", - отметила она.

Смотрите также

Песков: РФ и США убеждены, что украинский кризис не должен стать "застарелым"
Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНР
"Украинская неделя": ВСУ за три года получили $110 млн зарубежной помощи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Меркель, Ангела Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама