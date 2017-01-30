Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: в США могли попасть "плохие люди", если бы об указе по миграции объявили заранее

Международная панорама
30 января, 17:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
27 января президент США подписал два указа, в соответствии с которыми на 120 дней приостанавливается программа размещения беженцев в стране и на 90 дней ограничивается въезд граждан из семи стран
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. "Плохие люди" могли проникнуть на территорию США, если бы об указе, ограничивающем иммиграцию, было объявлено заранее. Соответствующее заявление опубликовал в понедельник на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.

"Если бы о запрете (на въезд в страну граждан ряда государств - прим. ТАСС) было объявлено за неделю, то "плохие люди" могли проникнуть в нашу страну в течение этой недели. Здесь бы было полно таких людей", - написал он.

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В одном из них глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц. Президент также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Смотрите также

Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором
Число подписей под петицией об отмене госвизита Трампа в Великобританию превысило 1 млн
Многотысячные митинги против ужесточения иммиграционной политики проходят в США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама