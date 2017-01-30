Трамп: в США могли попасть "плохие люди", если бы об указе по миграции объявили заранее

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. "Плохие люди" могли проникнуть на территорию США, если бы об указе, ограничивающем иммиграцию, было объявлено заранее. Соответствующее заявление опубликовал в понедельник на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.

"Если бы о запрете (на въезд в страну граждан ряда государств - прим. ТАСС) было объявлено за неделю, то "плохие люди" могли проникнуть в нашу страну в течение этой недели. Здесь бы было полно таких людей", - написал он.

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 January 2017

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В одном из них глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц. Президент также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.