Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им меры по ограничению въезда в страну жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением направлены на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности страны. Он подчеркнул, что эти меры не имеют отношения к задержкам в аэропортах, истинной причиной которых стал сбой компьютерной системы компании Delta Air Lines. Об этом он написал на своей странице в сети Twitter.

Президент США отметил, что ужесточение его администрацией иммиграционной политики не привело к значительному росту числа задержаний на границе для допросов по подозрению в экстремизме или причастности к терроризму. "Только 109 человек из 325 тыс. были задержаны или остановлены для допросов, - написал Трамп. - Большие проблемы в аэропортах были вызваны сбоем компьютера компании Delta".

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 January 2017

Он отверг протесты своих противников, в частности, лидера демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чака Шумера, а также привел слова министра национальной безопасности Джона Келли о том, что введение новых мер по контролю миграции прошло успешно. "Протесты и слезы сенатора Шумера, - отметил президент США. - Министр Келли заявил, что все идет хорошо, проблем очень мало. Сделаем Америку снова защищенной!"

"Не нужно быть любезными, когда вы обыскиваете террористов, прежде чем они проникнут в страну, - заявил Трамп. - Это было важной частью моей (предвыборной) кампании. Изучайте, что происходит в мире!"

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В одном из них глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц. Президент также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Американская авиакомпания Delta Air Lines отменила 30 января 80 рейсов из-за системного сбоя, 170 рейсов были отменены в ночь с воскресенья на понедельник.