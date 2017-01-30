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Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором

Международная панорама
30 января, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ужесточения не привели к значительному росту числа задержаний на границе для допросов по подозрению в экстремизме или причастности к терроризму, заявил президент США
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им меры по ограничению въезда в страну жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением направлены на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности страны. Он подчеркнул, что эти меры не имеют отношения к задержкам в аэропортах, истинной причиной которых стал сбой компьютерной системы компании Delta Air Lines. Об этом он написал на своей странице в сети Twitter.

Президент США отметил, что ужесточение его администрацией иммиграционной политики не привело к значительному росту числа задержаний на границе для допросов по подозрению в экстремизме или причастности к терроризму. "Только 109 человек из 325 тыс. были задержаны или остановлены для допросов, - написал Трамп. - Большие проблемы в аэропортах были вызваны сбоем компьютера компании Delta".

Он отверг протесты своих противников, в частности, лидера демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чака Шумера, а также привел слова министра национальной безопасности Джона Келли о том, что введение новых мер по контролю миграции прошло успешно. "Протесты и слезы сенатора Шумера, - отметил президент США. - Министр Келли заявил, что все идет хорошо, проблем очень мало. Сделаем Америку снова защищенной!"

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"Не нужно быть любезными, когда вы обыскиваете террористов, прежде чем они проникнут в страну, - заявил Трамп. - Это было важной частью моей (предвыборной) кампании. Изучайте, что происходит в мире!"

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В одном из них глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц. Президент также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Американская авиакомпания Delta Air Lines отменила 30 января 80 рейсов из-за системного сбоя, 170 рейсов были отменены в ночь с воскресенья на понедельник.

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