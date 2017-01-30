Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

EAA: несколько легкоатлетов РФ выступят на ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагомСпорт 30 января, 23:06
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по ДонбассуМеждународная панорама 30 января, 22:50
Нападающий "Филадельфии" Симмондс признан первой звездой недели в НХЛСпорт 30 января, 22:48
Камский и Горячкина одержали победы в третьем туре шахматного турнира Moscow OpenСпорт 30 января, 22:39
Решение исполкома МПК не закрывает дорогу российским паралимпийцам на Игры-2018Спорт 30 января, 22:12
DM: в Ираке ликвидирован один из полевых командиров ИГМеждународная панорама 30 января, 21:39
Мутко: недопуск россиян до квалификации Паралимпиады не ставит точку в диалоге МПК и ПКРСпорт 30 января, 21:20
"Госдума разберется": реакция на недопуск российских паралимпийцев к отбору на Игры-2018Спорт 30 января, 21:17
Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиямСпорт 30 января, 21:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный в американском Хьюстоне (штат Техас) более двух недель назад, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт.
По его словам, экс-президент благодарит всех "за молитвы и теплые пожелания", а также выражает признательность медперсоналу Методистской больницы Хьюстона, который ухаживал за ним.
92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989-1993 гг., был госпитализирован 14 января, как сообщалось, "из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией". Впоследствии ему была проведена процедура по очищению дыхательных путей.
91-летняя супруга экс-президента Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем. Врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит. Бывшую первую леди выписали на прошлой неделе.