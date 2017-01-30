Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Международная панорама
30 января, 22:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Экс-президент США поблагодарил всех "за молитвы и теплые пожелания", а также выразил признательность медперсоналу, который ухаживал за ним
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный в американском Хьюстоне (штат Техас) более двух недель назад, выписан из больницы. Об этом сообщил представитель 41-го главы американского государства Джим Макгрэт.

Смотрите также

Джордж Буш-старший посмотрел репортаж об инаугурации Трампа
Обама связался с Джорджем Бушем-старшим и его супругой и пожелал им выздоровления
Джордж Буш-старший помещен в реанимацию

По его словам, экс-президент благодарит всех "за молитвы и теплые пожелания", а также выражает признательность медперсоналу Методистской больницы Хьюстона, который ухаживал за ним.

92-летний Буш-старший, возглавлявший страну в 1989-1993 гг., был госпитализирован 14 января, как сообщалось, "из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией". Впоследствии ему была проведена процедура по очищению дыхательных путей.

91-летняя супруга экс-президента Барбара Буш по собственному желанию была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем. Врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит. Бывшую первую леди выписали на прошлой неделе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Буш, Джордж (старший)
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
2
СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"
3
Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области
4
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
5
"Госдума разберется": реакция на недопуск российских паралимпийцев к отбору на Игры-2018
6
Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда
7
На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с коляской
Темы дня
Реклама