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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американская прокуратура сняла обвинения с корреспондента телекомпании Russia Today (RT, "Россия сегодня") в Вашингтоне Александра Рубинштейна. Об этом сообщил сам телеканал.
"Прокуратура США сняла обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, который был задержан в день инаугурации президента США Дональда Трампа", - говорится в заявлении.
Рубинштейн и другие журналисты были задержаны в Вашингтоне полицией 20 января. Они освещали демонстрации, имевшие место в день инаугурации. В отношении них было заведено дело об участии в массовых беспорядках. Рубинштейну грозило до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тысяч.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с задержанием корреспондента абсолютно недопустимой. ОБСЕ также выразила обеспокоенность обвинениями США против журналистов.