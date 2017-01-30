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Прокуратура США сняла обвинения с корреспондента RT

Международная панорама
30 января, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Александру Рубинштейну грозило до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тысяч
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американская прокуратура сняла обвинения с корреспондента телекомпании Russia Today (RT, "Россия сегодня") в Вашингтоне Александра Рубинштейна. Об этом сообщил сам телеканал.

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"Прокуратура США сняла обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, который был задержан в день инаугурации президента США Дональда Трампа", - говорится в заявлении.

Рубинштейн и другие журналисты были задержаны в Вашингтоне полицией 20 января. Они освещали демонстрации, имевшие место в день инаугурации. В отношении них было заведено дело об участии в массовых беспорядках. Рубинштейну грозило до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тысяч.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с задержанием корреспондента абсолютно недопустимой. ОБСЕ также выразила обеспокоенность обвинениями США против журналистов.

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