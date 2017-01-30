МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американская прокуратура сняла обвинения с корреспондента телекомпании Russia Today (RT, "Россия сегодня") в Вашингтоне Александра Рубинштейна. Об этом сообщил сам телеканал.

"Прокуратура США сняла обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, который был задержан в день инаугурации президента США Дональда Трампа", - говорится в заявлении.

Рубинштейн и другие журналисты были задержаны в Вашингтоне полицией 20 января. Они освещали демонстрации, имевшие место в день инаугурации. В отношении них было заведено дело об участии в массовых беспорядках. Рубинштейну грозило до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тысяч.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с задержанием корреспондента абсолютно недопустимой. ОБСЕ также выразила обеспокоенность обвинениями США против журналистов.