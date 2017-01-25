RT назвал задержание своего корреспондента в США нарушением журналистской свободы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Действия властей США, задержавших и предъявивших обвинения корреспонденту RT Александру Рубинштейну, освещавшему в Вашингтоне протесты в день инаугурации Дональда Трампа, являются произволом и вопиющим нарушением журналистской свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы RT.

"Арест и последующее обвинение против нашего корреспондента Александра Рубинштейна, просто выполнявшего свою работу по освещению протестов в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа, - это абсолютный произвол", - отмечается в сообщении.

"Такие действия представляют собой вопиющее нарушение журналистской свободы, и особенно удивляет, что это произошло в стране, которая позиционирует себя в качестве чемпиона мира свободной прессы", - подчеркивается в сообщении пресс-службы RT.

В RT выразили уверенность, что арест корреспондента Александра Рубинштейна признают неправомерным.

"RT задействует всю силу своей команды юристов для поддержки нашего журналиста, и мы уверены, что тщательный анализ, который проведет офис генпрокурора США, подтвердит, что Александр, который все время ходит с журналистским удостоверением, был арестован неправомерно", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что комитет защиты журналистов потребовал от США снять обвинения с корреспондента RT. В свою очередь ОБСЕ выразила обеспокоенность в связи с обвинениями США.

20 января корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. 24 января в отношении него было заведено дело об участии в массовых беспорядках.