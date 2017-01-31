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CBC: исполнителю теракта в Квебек-Сити предъявят обвинения до конца дня

Международная панорама
31 января, 0:35 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
В атаке на мечеть подозревают 27-летнего канадца Александра Биссоннетта
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ОТТАВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадец Александр Биссоннетт, который считается единственным исполнителем теракта в мечети Квебек-Сити, может предстать перед судом до конца понедельника по местному времени. Об этом сообщил телеканал CBC.

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По законам провинции Квебек, именно в суде подозреваемому в преступлении должны быть предъявлены обвинения. Уже установлено, что 27-летний молодой человек учился в Университете Лаваль в Квебек-Сити. В полиции подтвердили, что на данный момент под стражей находится один подозреваемый в совершении теракта. Второй задержанный - Мохамед Хадир - после допроса был отпущен и проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, а потом сам позвонил в полицию и был арестован. Якобы у него в автомобиле были найдены пистолет и два автомата Калашникова. Также в СМИ проходила информация, что Биссоннетт - франкоговорящий канадец - принял ислам, однако пока эти сведения не получили официального подтверждения. Газета Journal de Québec побеседовала с бывшими сокурсниками Биссоннетта, которые охарактеризовали его, как сторонника праворадикальных идей.

В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, пять пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии. По данным полиции, 39 человек смогли спастись.

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