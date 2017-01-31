Австралийцам со вторым гражданством въезд в США разрешен

СИДНЕЙ, 31 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Введенные президентом США Дональдом Трампом ограничения на въезд в Соединенные Штаты граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением не распространяются на австралийцев со вторым гражданством одного из этих государств. Об этом объявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

"Мы получили от Белого дома подтверждение того, что держатели австралийских паспортов продолжат посещать США по прежним правилам, - сообщил глава правительства в беседе с журналистами. - Подписанный президентом США исполнительный указ никак не затронет австралийцев, в том числе и тех, кто имеет второе гражданство. И совершенно не важно, где эти люди родились".

Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена. Согласно официальным данным, свыше 110 тысяч граждан Австралии родились в одной из этих стран.

Премьер-министр Австралии отказался прокомментировать соответствующие решения президента США. "Если мне потребуется дать совет американскому президенту, то я сделаю это в частном порядке, как поступают хорошие друзья и мудрые премьер-министры", - пояснил Тернбулл.