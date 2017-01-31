Президент Мексики предрек стране непростые времена из-за осложнения отношений с США

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МЕХИКО, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика будет выстраивать отношения с новой администрацией США как суверенное государство, уважая собственное достоинство и независимость. Об этом заявил в понедельник вечером (утро вторника мск) в своем обращении к нации президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето.
"В минувшую пятницу я в течение часа говорил с президентом США (Дональдом Трампом), чтобы подчеркнуть значение, которое мы, мексиканцы, отводим этим основным принципам, от которых нельзя отказаться, - рассказал мексиканский лидер. - Хотя нам не удалось прийти к согласию ни в одной области, этот разговор открыл пространство для того, чтобы правительство Мексики и правительство США продолжали диалог".
Пенья Ньето признал, что латиноамериканской стране предстоит пройти через "сложные моменты" и "времена тяжелой работы". Он подчеркнул, что как глава государства будет "заботиться о росте национальной экономики" и "защищать соотечественников, проживающих или находящихся в США".
Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что его реализация "начнется немедленно". Пенья Ньето выразил "осуждение и сожаление" в связи с этими планами и в очередной раз подчеркнул, что Мехико не будет платить за возведение стены. Позднее мексиканский лидер отменил запланированную на 31 января встречу с Трампом в Вашингтоне. По итогам телефонных переговоров в конце минувшей недели лидеры двух государств договорились отказаться от публичного обсуждения темы строительства стены.