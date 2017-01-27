AP: президенты США и Мексики провели часовой телефонный разговор

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето в пятницу в течение часа общались по телефону. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои неназванные источники.

Двое представителей американской администрации также подтвердили AP, что эта беседа состоялась.

Ранее Ньето отменил свой визит в США после того, как Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой, заявив, что его реализация "начнется немедленно". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.