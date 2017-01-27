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AP: президенты США и Мексики провели часовой телефонный разговор

Международная панорама
27 января, 20:30 дата обновления: 27 января, 20:39 UTC+3
Ранее Энрике Ньето отменил свой визит в США после того, как Дональд Трамп распорядился о строительстве крупного барьера на границе двух стран
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и президент США Дональд Трамп

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и президент США Дональд Трамп (слева направо)

© EPA/JORGE NUNEZ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето в пятницу в течение часа общались по телефону. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои неназванные источники.

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Двое представителей американской администрации также подтвердили AP, что эта беседа состоялась.

Ранее Ньето отменил свой визит в США после того, как Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой, заявив, что его реализация "начнется немедленно". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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