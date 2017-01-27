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Трамп: Мексика слишком долго получала выгоду за счет США

Международная панорама
27 января, 16:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Mark Makela

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Мексика слишком долго имела выгоду за счет условий торговли с США, не предпринимая достаточных действий для контроля за границей. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Мексика достаточно долго имела выгоду благодаря США. Огромный торговый дефицит и незначительная помощь на границе с очень слабым режимом", - заявил американский лидер, подчеркнув, что эта ситуация "должна измениться сейчас".

Ранее Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". В Белом доме в четверг сообщили об идее введения налога на мексиканский импорт для финансирования данного проекта.

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