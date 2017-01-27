Трамп: Мексика слишком долго получала выгоду за счет США

Конькобежка Фаткулина заняла третье место в забеге на 500 м на этапе КМ в БерлинеСпорт 27 января, 17:55
Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Мексика слишком долго имела выгоду за счет условий торговли с США, не предпринимая достаточных действий для контроля за границей. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
"Мексика достаточно долго имела выгоду благодаря США. Огромный торговый дефицит и незначительная помощь на границе с очень слабым режимом", - заявил американский лидер, подчеркнув, что эта ситуация "должна измениться сейчас".
Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2017 г.
Ранее Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". В Белом доме в четверг сообщили об идее введения налога на мексиканский импорт для финансирования данного проекта.