Трамп: Мексика слишком долго получала выгоду за счет США

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Мексика слишком долго имела выгоду за счет условий торговли с США, не предпринимая достаточных действий для контроля за границей. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Мексика достаточно долго имела выгоду благодаря США. Огромный торговый дефицит и незначительная помощь на границе с очень слабым режимом", - заявил американский лидер, подчеркнув, что эта ситуация "должна измениться сейчас".

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2017 г.

Ранее Трамп подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". В Белом доме в четверг сообщили об идее введения налога на мексиканский импорт для финансирования данного проекта.