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Макконнелл: стена на границе с Мексикой может обойтись в $15 млрд

Международная панорама
26 января, 18:15 дата обновления: 26 января, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Накануне президент США подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе
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© AP Photo/Julie Watso

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Строительство стены на границе с Мексикой может обойтись США в $12-15 млрд.

Об этом сообщил журналистам в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки), отвечавший на вопросы со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

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Райан, со своей стороны, не называл точных или приблизительных цифр, но упомянул, что президент поставил задачу "с лихвой компенсировать расходы" на строительство объекта за счет сокращения ассигнований на иные цели. "У нас амбициозные задачи и временные графики (их достижения)", - добавил спикер нижней палаты Конгресса.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство.

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Как сообщил в среду член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Нью-Йорк Крис Коллинс, законодатели рассмотрят проект закона о выделении средств уже весной. "Этой весной мы начнем рассматривать предложение о выделении дополнительных ассигнований на строительство стены", - сказал Коллинс после закрытой встречи с Райаном и Макконнеллом. При этом Коллинс отметил, что конкретная сумма пока не обсуждалась, более того, сейчас неясно, где именно можно найти деньги на сооружение такого заграждения в рамках федерального бюджета на 2017 финансовый год.

Ранее Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.

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