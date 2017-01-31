Берни Сандерс призвал исключить советника Трампа из Совета нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Сенатор-демократ Берни Сандерс убежден, что старший советник президента США Стив Бэннон, известный своими правоконсервативными взглядами, не может быть допущен в состав Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом законодатель от штата Вермонт, боровшийся в 2016 году за пост главы государства и по-прежнему пользующийся большим авторитетом у миллионов американцев, заявил в понедельник на своей странице в Twitter.

Putting Steve Bannon, an extreme right-wing operative, on the National Security Council is dangerous and he should be removed. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 31 January 2017

"Участие Бэннона в Совете национальной безопасности опасно и беспрецедентно. Он должен быть исключен из его состава, - написал Сандерс. - В СНБ нам нужны опытные люди, которые будут защищать нашу страну, а не праворадикальные политические деятели".

В минувшие выходные дни президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации СНБ, предусматривающий участие в его работе 63-летнего Бэннона, назначенного старшим советником и главным политстратегом Белого дома. Ранее он был главным редактором новостного портала Breitbart News, который многие американцы обвиняют в распространении националистических и даже ксенофобских идей. В период предвыборной кампании 2016 года работал в штабе Трампа.

Многие политики и эксперты назвали серьезной ошибкой решение Трампа включить Бэннона в состав СНБ. Так, конгрессмен-демократ Адам Смит считает, что это политизирует деятельность Совета, поскольку Бэннон является "ультраправым политическим стратегом", который может "поставить под удар глобальную безопасность и усилить врагов" США. Газета "Вашингтон пост", в свою очередь, указывает на недостаточную подготовку Бэннона для работы в Совете, так как его опыт в сфере нацбезопасности сводится "к полученному по окончании вуза диплому и семилетней службе в ВМС".

Совет национальной безопасности, учрежденный в 1947 году, является совещательным органом при президенте США, занимающимся выработкой решений по важнейшим вопросам внешней политики и обороны страны. Помимо президента, который является главой СНБ, в его состав входит узкий круг лиц, в том числе вице-президент, госсекретарь, глава Пентагона, министр финансов, руководитель аппарата сотрудников Белого дома, помощник президента по национальной безопасности. По решению президента в состав СНБ могут быть включены другие лица, например, постоянный представитель США при ООН. В то же время советники Белого дома, занимающиеся проблемами внутренней политики и межпартийной борьбы, в его состав ранее не входили.