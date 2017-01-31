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Times: Мэй запустит механизм Brexit 9 марта

Международная панорама
31 января, 12:11 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
По сведениям издания, премьер-министр Великобритании сделает соответствующее заявление на саммите ЕС, который начнется в этот день на Мальте
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Тереза Мэй

Тереза Мэй

© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 31 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны - члена Евросоюза из сообщества, 9 марта. С таким прогнозом выступила газета Times.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что глава кабинета министров не намерена была заведомо оглашать дату запуска механизма Brexit и официально лишь обозначила предельной чертой конец марта, в минувший понедельник правительство известило палату лордов, что желает, чтобы законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС был бы одобрен 7 марта. На следующий день министр финансов Филип Хаммонд выступит с бюджетным посланием, а 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС, на котором у Мэй и появится возможность заявить о введении в действие статьи 50.

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Мэй, Тереза
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Выход Великобритании из ЕС
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