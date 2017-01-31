Финская компания занялась переводами твитов Трампа на испанский язык

ХЕЛЬСИНКИ, 31 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская компания Transfluent, занимающаяся переводческими услугами, запустила блог в социальной сети Twitter, где публикует все сообщения из официального Twitter-аккаунта нового президента США Дональда Трампа на испанском языке. В компании сообщили, что делают эту работу на общественных началах.

Свою инициативу финны объясняют тем, что хотели бы сделать "доброе дело" и облегчить понимание высказываний Трампа для испаноязычных американцев, а также жителей Мексики, "ведь экономическая ситуация в этой стране немало зависит от шагов американской администрации". "Президент Трамп стал использовать Twitter как главный канал коммуникации. У нас же есть много переводчиков, а также программ для перевода текстов практически в реальном времени", - пояснило руководство Transfluent. По ее мнению, встроенная в сам Twitter функция перевода с иностранного языка по качеству значительно уступает работе переводчика и не всегда способна правильно передать смысл слов.

В компании отметили, что пять лет назад, когда экс- президент США Барак Обама заступил на второй срок, они тоже переводили содержание его страницы в сети микроблогов на испанский. "Наша система мониторит Twitter таким образом, что каждый раз, когда президент публиковал там новое сообщение, оно сразу передавалось переводчику. Испанский твит появлялся в сети в течение пяти минут", - отмечают финны. Хотя в то время микроблоги еще не были столь популярны, как сейчас, "испанская страница" Обамы быстро набрала популярность и подписчиков. "Испаноязычные избиратели оказались очень важным ресурсом для его победы на выборах, так что запуск страницы был хорошей идеей", - добавили в компании.

"Мы начали с испанского, но в случае необходимости рады будем сделать страницу и на других языках, например на китайском или фарси, если у президента США будут важные заявления для народов Китая и Ирана", - пообещали представители финской компании.